Suri Bollywoodi filmide romantiline kangelane Rishi Kapoor 

BBC Newsi teatel diagnoositi Kapooril 2018. aastal leukeemia. Mullu septembris naasis ta pärast aastast ravi New Yorgis kodumaale Indiasse. Vend Randhir Kapoor rääkis Press Trust of Indiale, et eile hommikul tekkisid Rishil hingamishäired ning ta viidi haiglasse, kus ta hiljem suri.