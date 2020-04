Karm aasta lõpp! Static-X ja Dope esinevad detsembris Tallinnas 

Juba mai lõpus seitsmendat stuudioalbumit “Project Regeneration Volume 1” esitlev Static-X ei jäta külmaks ühtegi industriaalmuusika fänni. Seekord on tegemist omamoodi austuskontserdiga, mis on pühendatud 2014. aastal elavate hulgast lahkunud bändi ninamehele Wayne Staticule. Esitamisele tulevad bändi kõige tuntumad lood läbi aegade!

Kontserdil astub üles ka teine Ameerika Ühendriikidest, täpsemalt New Yorgist pärit industriaalmuusikat ja nu-metal'it viljelev punt Dope. 1997. aastal alustanud ja praeguseks kuus täispikka albumit välja andnud bänd on inspiratsiooni ammutanud paljuski sellistelt tegijatelt nagu Ministry, Nine Inch Nails, Kiss ja Mötley Crüe.