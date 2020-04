Olav Osolin Eesti artistide veebikontsertidest: kui neil on vaja homme arveid tasuda, siis on tulu sisuliselt null 

"Kui aga jälgida Eesti artistide veebikontserte, siis pigem on olnud nende ajendiks soov pakkuda inimestele raskel ajal rõõmu," sõnab ta Maalehes. "Isegi kui mõne sõu juures on olnud ka võimalus piletit osta, siis on tulud minimaalsed. Kui neil artistidel on vaja homme arveid tasuda, siis on tulu sisuliselt null."