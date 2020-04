Inimesed TÄNA 75 AASTAT TAGASI | Adolf Hitler ja Eva Braun: enesetapp või ikkagi eluga pääsemine? Allan Espenberg , täna, 13:51 Jaga: M

Adolf Hitler ja Eva Braun suveresidentsis Berghofis Foto: AP/Scanpix

75 aastat tagasi, 30. aprillil 1945. aastal lahkusid vabatahtlikult siitilmast Saksamaa füürer Adolf Hitler ja tema vastne abikaasa Eva Braun. Kuigi Hitleri enesetapu kohta on küllaldaselt tõendeid, on aastakümneid arvatud, et tal õnnestus piiramisrõngas olevast Berliinist siiski eluga lahkuda ja elada võõrsil tagasitõmbunult kuni loomuliku surmani.