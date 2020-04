Suri komissar Becki looja Maj Sjöwall 

Wahlöö ja Sjöwall kirjutasid Martin Becki kriminulle aastatel 1965-1975. Nordic noir'i žanri alusepanijaks peetava tandemi koostöö katkestas 1975. aastal Wahlöö varajane surm. Kõhunäärmevähki põdenud Per suri 49aastaselt, kui nende kümnes raamat oli just trükki läinud.

"Maj Sjöwalli ja Per Wahlöö kümnest Martin Becki raamatust kujunevad klassikud ning need on inspireerinud kõiki nüüdisaja krimikirjanikke," ütles kirjastuse Piratförlaget esindaja Ann-Marie Skarp uudisteagentuurile AFP.