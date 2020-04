Taavi Tõnisson: maailma ressursid on piiratud ja ühel hetkel sõltub inimene vaid iseendast 

" Oleme ohutundeta kasvanud põlvkond, kellele viirus tegi selgeks, et maailma ressursid on piiratud ja ühel hetkel sõltub inimene iseendast ja ainult sellest, mida maa talle söögiks annab," lisab mees.

Eriolukorra ajal on Taavi kuueliikmelise pere elurütm mõistagi tavalisest rahulikum. Tallinnast 23 kilomeetri kaugusel elavad Tõnissonid on käinud kohalikus poes ja pealinna ei ole tükk aega sattunud. "Teeme siin pikki jalutuskäike looduses, kus sookured, kitsed, rebased ja isegi põdrad on muutunud igapäevase jalutuskäigu osaks," räägib Taavi.