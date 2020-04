Inimesed Henrik Normann tunneb rõõmu uuest suhtest: meil on kõik vinks-vonks Kroonika , täna, 08:03 Jaga: M

Henrik Normann Foto: Alar Truu

Henrik Normann arvab, et paari- ja peresuhetes on käes huvitav aeg. "Praegu on enamikul inimestel teineteise jaoks palju aega ja kui minnakse tülli, ei saa kodust niisama lihtsalt lahkuda," ütleb mees Kroonikale.