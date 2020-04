PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 30. aprill 

Palju õnne, Sõnn! Aasta, mil sul on võimalik oma ägedaid ideid täistuuridel töösse rakendada. Elu on kiire ja kirev, ole vaid tegus ning sind saadab edu. Juhul, kui su töö on loominguline või kuidagi kunstiga seotud, on eduvõimalused eriti suured. Romantilise armastuse leidmine töise asjaajamisega seoses on tõenäoline.