ARVUSTUS: Sümpaatse spordideemoni piinarikas päev 

See, mäherduse kergusega liugleb teksti autor Eero Epner suusarajalt otse Johann Wolfgang Goethe värsstragöödia „Faust“ sümbolitesse, on imetlust väärt. Tõepoolest, miks ei võiks Alaver olla kurja deemoni Mefistofelese maapealne kehastus Eesti suusatamises. Oli ju Mefistofeles see, kes Faustiga lepingu sõlmis ning selle veretilgaga kinnitas. Oli ju Mefistofeles see, kes Faustile noorendavat võlujooki pakkus ning lähetas ta võrgutama vaga Margaretat. Liiatigi on see sakslaste muistendivaramust pärit lugu kahtlase kuulsusega alkeemik Faustist, millele Goethe värssi valas.

Alaveri ühe päeva lugu on meisterlikult jutustatud. Pole tarvis olla suusatamisfänn, et mõista, millest jutt käib. Nukra loo kulgu on võimalik jälgida neilgi, kellest aastatagune skandaal niimoodi mööda vihises, et märkigi mällu ei jäänud. Viis, kuidas näitleja Raudsep 48 minuti jooksul mängib kõiki neid vastakaid emotsioone, mida too üks jube päev treenerile tekitab, on haarav. Kõik on olemas – raev ja rahu, viha ja väsimus, vastuhakk ja allaandmine. Tubli annus künismigi, ent kordagi ei vaju Alaver põhjani paheliseks kujuks. Vastupidi – ses loos muutub ta iga sekundiga üha sümpaatsemaks.

Ei kujuta ette, milliste tunnetega kuulaks kuuldemängu „Üks päev Mati Alaveri elus“ nimitegelane ise, võibolla vannuks tulist kurja. Võibolla tänaks aplausiga. Ükskõik, kuid lõppude lõpuks on tegijaskond Alaveri loo ära rääkinud. Tõsi, Epneri sõnade toel. Näitleja Raudsepa ja ülejäänud trupi häälte toel. Ning ei saa märkimata jätta – lavastaja Tambet Tuisu ja lavastaja, helirežissööri ja muusika autori Janek Murdi toel. See raadioteatri lugu, mis kirjeldab tipptreeneri langust spordideemoniks ühe päeva jooksul, on haarav ja usutav. Ja traagiline. Nii laastavalt piinarikast päeva ei sooviks isegi spordideemonile mitte.

Üks päev Mati Alaveri elus

Levila raadioteater

Au. Sekundid. Surematus. Kõik võib muutuda ühe hetkega... Levila esimene kuuldemäng ühest pöördelisest hetkest Eesti spordiajaloos. Lavastaja Tambet Tuisk; lavastaja, helirežissöör ja muusika autor Janek Murd, helioperaator Ekke Västrik, teksti autor Eero Epner, produtsent Kristel Eplik. Osades: Mati Alaver - Gert Raudsep, Naine - Mirtel Pohla, Reporter - Eva Koldits, Naabrimees - Jaak Prints, Ärimees Toomas - Sergo Vares, Tarmo Tiisler - Tarmo Tiisler Suusataja - Andres Mähar, Kaameramees – Tambet Tuisk, Silberauto Janne - Kristel Eplik, Retseptsionist - Janek Murd, Reporter - Ekke Västrik.