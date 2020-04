Karantiinis tegus Gameboy Tetris: sain oma pikaaegse plaani täide viidud 

„Sain väga palju asju tehtud, mille jaoks enne aega ei olnud. Mul oli pikaajaline plaan teha oma helistuudio ja selle uksed avada. Nüüd sai see tehtud,“ sõnab ta Kroonikale ja lisab, et stuudiosse on oodatud kõik, kes soovivad muusikat teha.