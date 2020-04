TV3 VIDEO | Merylin Nau: Tinder pole minu jaoks koht, kust kaaslast leida 

Nau tegi saate „Seitsmesed: Duubel“ jaoks eksperimendi ja tutvus Tinderis meestega. „Võib-olla võtsin liiga suure ampsu ja suhtlesin liiga paljude inimestega. Tunnen, et see hirmutas mind just seetõttu, et kui nendega rääkisin ja võtsin siis pausi ning ei suhelnud kohe edasi, hakati kirjutama, et miks sa ei vasta, kus oled, mis toimub. Kui ma ka sellele ei reageerinud, otsiti mind üles sotsiaalmeediast ja hakati sinna kirjutama,“ avaldab ta.