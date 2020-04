Jana Hallas kriisiolukorrast: oluline on mitte karta, sest hirm halvab 

"Kõige halvem ja võiks öelda, et hirmsam on teadmatus, eks. Mina näen olukorda järgmiselt: keegi ei tea, mis toimub, kust tuli, miks ja kui kaua kestab," räägib Hallas Kroonikale. "Ehk siis, oluline on mitte karta, sest hirm halvab, aga tuleks olla ettevaatlik ning vastutustundlik. Hoida ja tugevdada oma tervist, mis kehtib loomulikult ka igal muul perioodil."