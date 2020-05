Inimesed ARMASTUSKIRI KALMER TENNOSAARELE: „Igaüks armastab teie häält ja teid kui ilusat meest. Ning ainult mulle üksi on vaja teie silmi!“ Aigi Viira , täna, 22:30 Jaga: M

EESTI ESIMESI POPTÄHTI: Laulja Kalmer Tennosaar oli mees, kes oma lüürilise oleku, laitmatu välimuse ja sametise lauluhäälega viis tuhandetelt kaunitaridelt une ja söögiisu. Julgemad neist valasid oma tunded kirjadesse. Foto: Valdur-Peeter Vahi / Filmiarhiiv

„Ainuke erakordne hetk ses aastas oli tutvumine teiega, kallis Kalmer. Sellised ülestunnistused pole teie jaoks uudiseks, ma ei tea, mida kirjutavad ja kõnelevad teie austajannad – küllap nad tuletavad end sageli meelde ja igaüks neist loodab millelegi. Igaüks teie austajannadest armastab teie häält ja teid kui ilusat meest. Ning ainult mulle üksi on vaja teie silmi!“ On 1960. aastate keskpaik, kui Groznõi linna naine Ljudmila läkitab laulja Kalmer Tennosaarele need read. Ta pole ainus, kes armastatud tähele armastuskirju saadab. Linnadesse, kus teab mööda Nõukogude Liitu tuuritavat tähte esinevat. Kiri, kus Ljuda tunnistab üles kiindumuse artisti silmadesse, on saadetud Armeenia NSV pealinna Jerevani peapostkontorisse – nõudmiseni.