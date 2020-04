Müstika Wicca nõid Heli Ayera: volbriööl sõlmitud armuliidud jäävad pikalt püsima Sirje Presnal , täna, 22:30 Jaga: M

Üks Beltane olulisi traditsioone on maipuu punumine. Pilt on Glastonbury iga-aastaselt kevapühafestivalilt, mis sel aastal koroona tõttu paraku ära jääb. Foto: Erakogu

Volber on kevadise ja suvise pööripäeva vaheline keskpunkt. See on looduse õidepuhkemise aeg. Nõiatraditsioonis kustutakse volbripidustusi Beltaneks. „Iidsetel druiididel ja keldi nõidadel on Beltane maaema austamise ja tänamise püha, mil tehakse tuld ja ülistatakse naisi kui elu loojaid,“ selgitab wicca nõid Heli Ayera.