VIDEOINTERVJUU | Marina Kaljurand vastab häirekeskuses kriisikõnedele: „Inimesed on hädas nii tujukate kasside, kui kooliülesannete lahendamisega.“ 

Soe olek, selged põhimõtted ja pühendumine on teinud Marina Kaljurannast (57) Eesti rahva suure lemmiku. Ülitugeva toetusega Euroopa Parlamenti valitud naine on andnud koroonapandeemia ajal, kui eurosaadikud töötavad kodus üle interneti, oma panuse ka Eesti kriisiabi korraldamisse – ta vastab isiklikult häirekeskuse infotelefonile. „Üks inimene on mind ära tundnud,“ ütleb Marina naerdes oma vabatahtlikutöö kohta.

Marina, mis on need kõige ägedamad, jubedamad või mõistmatumad kõned olnud?

Tegelikult rumalaid või mõistmatuid kõnesid ei ole. Kui inimene helistab, on see tol hetkel tema mure või küsimus. Ma arvan, et olen vastanud umbes kolmesajale kõnele ja mul pole olnud ühtegi naljakõnet. Aga küsitud on kõike. Oleme arutanud kassi tervist. Helistas üks proua, kes oli väga mures, miks tema kass hommikul välja ei läinud, et kindlasti on loomal Covid-viirus.

Me jõudsime sinna välja, et miks ta üldse arvab, et kass on haige. Sellepärast, et kass ei läinud hommikul õue. Ma ütlesin, et proua, aga vaadake välja – see oli see kõige õudsem lörtsiilm –, teie kass on tark loom ega lähe lörtsiga õue. Kui ta ka homme ei lähe, no siis helistage loomaarstile. Tuleb inimene ära kuulata ja päris palju läheb vaja lihtsalt kainet mõistust.

Kas selliseid asju on ka, et inimene on praeguses olukorras üksi, tekib paanikahoog, helistab ja ütleb, et ei tea, mida teha.

Kui selline kõne tuleb, suuname inimese loomulikult juba professionaali poole. Ühendame ise või soovitame rääkida eksperdiga. Me ei ole ju psühholoogid ega arstid ega elukutselised häirekeskuse telefonile vastajad. Meid koolitati, aga me ei ole siiski professionaalid. Eriti helistavad praegu eakad inimesed. Nad on istunud ju kodus viis-kuus nädalat sisuliselt vangis. Need, kellel on oma maja, on õnnelikud, saavad õue minna. Aga need eakad, kes elavad üheksakorruselistes majades, on nii ära hirmutatud, nad ei julge sealt välja tulla. Neile tuuakse söök ukse taha.

Mõne inimesega me olemegi samm-sammult läbi käinud, kuidas ta tuleb sealt nüüd välja, läheb õue nii, et ühtegi nuppu ja trepikäsipuud ei puuduta – paneb kas kindad kätte või kaitseb varrukaga. Et ta läheks õue ja istuks kuskil pingi peal päikese käes, leiaks kohakese teistest eemal, et saaks välja tulla.

Meelde on jäänud kõne ühe emaga, kes kasvatab üksi kaht last. Ta oli kodukoolist nii väsinud, et nuttis ja palus abi. Ta käib päeval tööl, tuleb õhtul koju ning hakkab tegema viiendat ja seitsmendat klassi. Selleks ajaks on juba õpetajatelt tulnud sõimukirjad, miks ei ole kella kaheks mingeid töid ära saadetud. See ema lihtsalt helistas ja küsis, kuhu ta peaks oma murega pöörduma. Andsime talle haridusministeeriumi telefoninumbri, et rääkige haridusministeeriumi ja oma kooliga.

Tegelikult tahad sa mure korral, et keegi jaksaks su ära kuulata. Aga ütleme, et keegi helistab ja räägib ja räägib juba kolmveerand tundi ega lõpeta. Kas koolitusel õpetati selle jaoks ka mingeid salanippe? Kas on mingi viisakas viis lõpetada kõne, et ükski osapool haiget ei saaks?