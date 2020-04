Dilaila kolumn | Kokteiliõhtu koroona ajal 

Varsti näen välja nagu õudusfilmis. Mis kõige jubedam, apteegis on ilutoodete osa ära blokitud. Kammoon, kas inimesed ei saa aru, et valet tooni huulepulk on suurem eriolukord kui mingi viiruseline kopsupõletik?! Sorri, aga ma pole see piff, kelle leiaksite kodus tühjade vetsupaberirullidega endale lokke pähe tegemas.

Ning Tallinn Fashion Weeki ma samuti vahele ei jäta. Kuulsin, et osa modelle ei julge viirusehirmu tõttu osaleda. Korraldajad, kui teil asendajat on vaja, siis teate, kuidas minuga ühendust saada.

Enivei, ahastasime sõbrantsiga koos, kuni otsustasime, et nüüd aitab! Järjekordne reedene kokteiliõhtu meil juba vahele ei jää. Mõeldud-tehtud. Kuna mu kutt on võmm, siis otsustasime kokku saada sõbrantsi juures. Ta varus hulga alkoholi ja miksereid ning uuris täpselt välja, mis kell ta mees tööl on. Aeg möödus kiiresti ning asjad tundusid juba nagu vanadel headel aegadel.

Kui ma oma kodu juurde jõudsin, nägin hirmuga, et mees on must ette jõudnud. Toidukad ja muud kohad juba kinni ning vajasin alibit. Jooksin tagasi sõbrantsi juurde ning ta pani mulle toidukraami kaasa, justkui oleksin poes käinud. Väitsin lõbusa tuju selgituseks, et poes toimus alkoholi degusteerimine.

Järgmisel hommikul uuris mees, kus poes ma küll käinud olin. Ta oli nimelt välja uurinud, et kõik degusteerimised on keelatud, ning lisaks oli mulle poolik piim ja vanaks läinud avokaado müüdud. Ups!