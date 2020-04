PALJASTUS: ema piinas tulevast moekeisrit Karl Lagerfeldi nahkrihmadega 

Daily Maili teatel klaarib kuulus moeekstsentrik Talley oma mälestusteraamatus "Šifoonkaevikud" ("The Chiffon Trenches") arveid näiteks kadunud moekeisri Karl Lagerfeldiga (1933 - 2019). Tema väitel oli Chaneli kauase loomingulise juhi lapsepõlv tulvil alandusi. Üheks põhjuseks oli väikese Karli hea isu. "Disainer tunnistas, et ema võttis tema toiduvaliku piiramiseks kasutusele äärmuslikud meetodid," vahendab Daily Mail katket raamatust. Kui Karl oli kaheksa-aastane, kuulutanud mamma Elisabeth, et tema poeg näeb välja nagu vana lesbi. "Sa oled minu moodi, aga hoopis koledam."