Hertsoginna Camilla alustab päeva uskumatu treeninguga 

Ilmneb, et Camilla ja tema sõbrannad on juba vähemalt poolteist aastat teinud kodus balletitrenni. Nad võtavad osa Kuningliku Balleti programmist Silver Swans ehk Hõbeluiged, mis on suunatud just nimelt küpses eas balletiharrastajatele. Hõbeluikede reklaaminägu meedias on Angela Rippon. Hertsoginna rääkis, et tal on hommikul tavaks teha "natuke Hõbeluiki ja natuke Pilatest". "Ja pikk jalutuskäik, mis meeldib mulle väga."