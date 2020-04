Suursaadete produtsent Kaupo Karelson: inimesed ei taha oma telekasse kedagi, kes halvasti laulaks 

Karelson paljastab, et kui järjekordne lauluformaat mujalt maailmast ostetud, ütleb konsultant, et võtke saatesse hästi tuntud inimesi ja tühja sellest lauluoskusest, aga produtsendid on sunnitud vastu ütlema, et nad ei saa niimoodi teha, sest Eesti publik ei nõustu sellega.

Mees räägib, et eestlased on muusika ja laulmise kvaliteedi osas väga nõudlikud. "Näiteks näosaade, mis originaalis pärineb Hispaaniast - seal kannatas laulmise koha pealt kuulata umbes pooli esinejaid," sõnab ta.

"Eelmisel suvel vaatasin Hispaania "X Factory" finaali. No need finalistid... ma ei ole kindel, et nad oleks meil pääsenud kohtunike ette. Laulmine oli nii must, meie vaatajad oleks väga hämmingus, kui me pakuks finaalis selliseid esitusi."