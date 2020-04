Felicity Huffman istus asjatult vangis - tema tütar sai ülikooli ka pistist andmata 

Sophial (19) enesel polevat ema sepitsusest õrna aimugi olnud, kuid näitlejanna pelgas, et tema võsuke ei saa ilma eksamitulemusi kohendamata ülikooli siss. Huffman pidi Iltalehti teatel maksma 15 000dollarilise altkäemaksu andmise eest 30 000 dollarit (27 000 eurot) trahvi ning istuma 14 päeva trellide taga. Karistust lühendati siiski 11 päevale.

Nüüd kuulutas Huffmani ja näitleja William Macy tütar sotsiaalmeedias, et ta on saanud sisse Pittsburghis asuvasse Carnegie Melloni ülikooli, kus ta asub õppima näitekunsti. Ema mure, et Sophia kõrvalise abita eksamil hakkama ei saa, osutus asjatuks. "Järelikult istus Huffman vanglas täiesti ilmaasjata," resümeerib Iltalehti.