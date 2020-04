Harry ja Meghan leinavad oma 18aastast fänni 

Tüdruku ema Hayley rääkis Daily Mailile, et sai 35aastaselt Harrylt südamliku kaastundeavalduse, millega ühines ka Meghan (38). "Tahtsin kirjutada ja öelda, kui kurb ma olin, kuuldes Teie tütre Holly traagilisest surmast. Mul oli õnn kohtuda Hollyga 2015. aastal, kui tema õde Ruby sai WellChildi auhinna. On selge, et Holly oli vaatamata oma rasketele katsumustele väga eriline ja rõõmsameelne tüdruk ning tal olid õe ja vennaga eriliselt soojad suhted."

Harry meenutas, et oli saanud Holly perelt kingiks isetehtud pingviini Ruby, kel olid punased juuksed nagu printsil endalgi. Sussexi hertsog ülistas tüdrukute ema Hayleyt isetu ja innustava aktivistitöö eest erivajadustega inimeste kogukonnas. "Teadke, et Teie ja Te tütar Ruby ja poeg Josh olete mu mõtteis ja palveis," kirjutas prints. "Sügavaim kaastunne Meghani ja minu poolt."

Hayley rääkis Briti lehele, et nende lein on tohutu ning inimliku kontakti puudus karantiiniajal ajab neid ahastusse. "Meie südant soojendab teadmine, et prints Harry leidis selle e-kirja kirjutamiseks aega, teadmine, et Holly jäi talle meelde ja et tal jagus vaatamata oma isikliku elu heitlustest Hollyle tähelepanu."