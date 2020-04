KUNINGLIK ELU: Drake magab 400 000 dollarit maksval madratsil 

Architectural Digesti kaanelugu on pühendatud Drake'i Toronto majale, mille magamistoa trump on Grand Vividuse nimeline voodi. See on pärit Rootsi firmast Hästens, kelle firmamärgiks on sinivalgeruudulised madratsid. Hästensi kalleimatel, 400 000 dollarit ehk umbes 370 000 eurot maksvatel madratsitel on hea minek: New Yorgis ja Los Angeleses olevat kunded nende ootel lausa järjekorras, kirjutab The Guardian.