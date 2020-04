„SÄRTSUMINUTID“ | Üksiku linnukese harjutus loksutab südame õigesse kohta  

Täna vaatame kuidas on lood meie tasakaaluga

Harjutust on soovitav teha kõval pinnasel. Leia oma tasakaalupunkt ja püüa seista ühel jalal. Keskendu. Leia endale kindel punkt, mida vaadata. Hinga rahulikult ja sügavalt. Püüa teha pääsukest või toonekurge, kama kaks kuidas seda nimetad. Tõsta jalga ja vastandkätt nii kõrgele, kui saad. Soovituslik teha üksi, ilma segajateta.

Kui harjutus on sinu jaoks keeruline ja kohe üldse ei õnnestu, siis näitab see seda, et oled liiga palju oma peas kinni. Sa ei suuda tulla üldse südame tasandile. Süda on kinni. Tehes seda harjutust regulaarselt ja leides üles oma tasakaalupunkti ja õige hingamise, hakkab ka töö paremini sujuma. Tühja rapsimine kaob nagu imeväel.

Vaata täpsemalt videost!

