Natalie Woodi tütar tõrjub mõrvakahtlusi isa suhtes: „Ta oleks ema eest surma läinud!“ 

28. novembril 1981 purjetas kuulus näitlejapaar Californias Catalina saare lähedal. Jahtlaeval Splendour olid ka näitleja Christopher Walken, kes väntas koos Woodiga parajasti filmi „Ajutorm“, ja kapten. Järgmisel hommikul tuli laevast kahe meetri kaugusel lagedale Woodi surnukeha. Emata jäi kaks tütart: seitsmeaastane Courtney ja Woodi eelmisest abielust pärit 11aastane Natasha, kes pärast ema surma jäi kasuisa juurde elama. Usutavasti oli Wood öösel lasknud laevast vette täispuhutava paadi, kuid vääratanud purjuspäi ja vette kukkunud. Tänini pole aga vaibunud jutud, et Wagner võis oma naise kiivushoos vette tõugata. Nüüdseks 49aastane Natasha Gregson Wagner on kirjutanud mälestusraamatu „More Than Love“ ning jagab oma mälestusi emast ka värskes dokfilmis „Natalie Wood: What Remains Behind“. Mõlemad jõuavad avalikkuse ette 5. mail. Jutud, et tema ema surm oli mõrv, ajavad Natashat marru. „On täiesti vastuvõetamatu, et teised inimesed on loonud narratiivi mu isast ja ema surmaööst,“ vahendab People Gregson Wagneri sõnu. „Ma tean, et kui mu ema oleks hädas olnud, oleks isa tema eest oma elu andnud. Ma tean seda sama hästi nagu omaenese nime.“