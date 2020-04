Legendaarne Pühajärve Jaanituli jääb ära! Korraldajad: kohtume, kui aeg on kõigi jaoks turvaline 

"Meie eesmärk on tuua sõbrad kokku. Kohtume siis, kui aeg selleks on kõigi jaoks turvaline - artistide, meeskonna, koostööpartnerite, kohaliku kogukonna ja muidugi iga külastaja jaoks. Teeme 2020 pausi, et tulla aasta pärast tagasi veelgi võimsama programmiga! Kõik siiani väljareklaamitud artistid esinevad järgmise aasta festivalil. Hoidke end ja oma lähedasi, nautige teistmoodi suve ja toetage eesti muusikat!" seisab postituse all.