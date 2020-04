„Rannamaja“-Merylin teeb soovijatele tervitusvideoid: neis ei ole midagi pornograafilist ega paljastavat 

Videoid saab tellida veebilehe Patreon kaudu. Naise sõnul on leht mõeldud kõigile, kes tahavad interneti teel midagi müüa. “Seal on väga erinevaid inimesi: kes oskab kokata, kes õmmelda, kes on muusik. Seal saab kõike teha,” kirjeldab ta. “Mina ise kasutan seda veebilehte juba ammu. Sellest ajast saadik kui ma Ameerikas elasin, sest seal on taolised lehed väga levinud. Minu paar tuttavat teevad Patreonis life-coaching`ut ja nende kaudu ma saidiga tutvusin.”

Merylin lisab, et videote tegemise idee turgatas talle pähe öösel. “Kusjuures mul tulevadki kõige paremad ideed magama jäädes, umbes kell kaksteist öösel. Ma lihtsalt panen need mõtted kirja, nii ka selle ideega,” naerab ta.

Nau lükkas idee käima kolm päeva tagasi ja on praeguseks teinud päris mitu videot. “Miljoneid soovijaid ei ole, aga olen üllatunud, et juba on nii palju tellimusi. Äge, et inimestele see peale läheb.” Naise sõnul soovitakse kõige rohkem tervitusvideoid sünnipäevaks või lihtsalt nalja tegemiseks.