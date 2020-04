Maailma seksikaima naise abielu on purunenud? 

1990. aastail noortesarjaga "Beverly Hills, 90210" tuntuks saanud Greeni nähti pühapäeval California toidupoes ilma laulatussõrmuseta. Kahtlusi tekitab asjaolu, et kaasad elavad koroonapandeemia ajal lahus: omal ajal maailma seksikamaks naiseks kuulutatud Fox on Calabasases, Green Malibus. Pere kolm last käivad kahe kodu vahet - Meganit ja tema meest on nähti samal päeval pisiperet teineteisele üle andmas.