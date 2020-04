Victoria Beckhami orjatöö sandistas leedulanna käed 

Kubiliene töötas Victoria Londoni ateljees kaheksa aastat, vahendab Daily Mail. Hinnatud ja usin juurdelõikaja pidi lõpuks tegema lausa 15tunniseid tööpäevi - ilma puhkepäevadeta. Selline pöörane töörütm leidnud aset kaks korda aastas New Yorgi moenädala eel. Raske töö rikkunud Kubiliene käed, nii et ta ei olnud enam võimeline käekottigi tõstma - valu oli põrgulik. Esialgu tuli ta toime valuvaigistite abil, kuid vajas lõpuks karpaartunnelilõikust.

Kubiliene esindaja seletas Daily Mailile, et tema kliendil tuli tõsta 20-35kiloseid kangarulle, seejärel kangas laiali laotada ning lõiked nööpnõeltega nendele kinnitada. Seejärel pidi Kubiliene kangast raske tööstustriikrauaga kuumutama, et see kokku tõmbaks. Protseduur kestnud 30-60 minutit. Järgnes ülimat täpsust nõudev töö: lõigete väljalõikamine. Olenevalt rõivaesemest kulunud sellele kuni kolm tundi.

Kaks korda aastas New Yorgi moenädala eel pidi Kristina tegema puhkepäevadeta ja regulaarsete puhkepausideta 15tunniseid tööpäevi. "Nende ajal valutasid tema käed ja randmed nii hirmsasti, et ta vajas töötamiseks valuvaigisteid."

Kubiliene väidab, et Beckhami ateljees rikkus ta oma tervise ega olnud enam võimeline töötama. Selleks, et käed vähegi liiguksid, vajas naine lõikust. Ka pärast operatsiooni pole ta suuteline tööd tegema. "Käte haare on nii nõrk, et ta vajab kodus elementaarseimate ülesannetegi täitmisel abi," kinnitab advokaat. "Pole teada, kas ta üldse kunagi saab samasugusele või üldse mingile tööle naasta."